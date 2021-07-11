العاصمة الإدارية توشك على حسم عروضا عربية وأجنبية للاستثمار بالمشروع

بكر بهجت _ قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة اقتربت من البت في العديد من الطلبات والعروض المقدمة للشركة من شركات تحالفات عربية وأجنبية للاستثمار في المشروع، مشيرًا إلى أن شركة العاصمة تدرس جميع الملفات الخاصة بالمشروعات والشركات المتقدمة، والموافقة عليها تعتمد على توافقها مع استراتيجية المشروع.

أضاف عابدين في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة ستواصل خلال الأشهر المقبلة تنفيذ خطتها الإنشائية والاستثمارية بالمشروع، والتي يأتي في مقدمتها تهيئة الحي الحكومي بالكامل لاستقبال الوزارات التي ستبدأ الانتقال لمقراتها الجديدة خلال الشهرين المقبلين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع الانتهاء من المناطق والمدن المتخصصة داخل المشروع.

وتابع عابدين أن الشركة حققت معدلات إنجاز كبيرة تمثلت في الانتهاء من كامل المدينة الرياضية والحي الحكومي الذي يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية عليه، وأكثر من 95% من مبنى مجلس النواب، ومدينة الثقافة والفنون بلغت نسبة التنفيذ بها 90%، موضحًا أن ذلك يأتي في الوقت الذي حققت فيه شركات القطاع الخاص أيضًا معدلات جيدة بمشروعاتها.

وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية نحو 25 مليار دولار ما يعادل نحو 400 مليار جنيه، منها ما يقرب من 50 مليار جنيه للحي الحكومي، حيث تم بيع 19 ألف فدان ويتبقى نحو 5 آلاف فدان لم تبع حتى الآن بعدة مناطق منها منطقة MU ومناطق الاستخدام المختلط وعلى النهر الأخضر وأجزاء من منطقة الداون تاون.

رئيس القطاع العقاري: 3 شركات إماراتية وسعودية تطلب أراضي لإقامة أبراج ومشروع سكني

ومن جانبه كشف اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بالشركة، لجريدة «دوت الخليج» أن هناك عدة شركات عربية ترغب في الحصول على أراض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مختلف المناطق المتاح بها أراضٍ وفي مقدمتها منطقة الداون تاون والأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن 3 شركات منها بدأت في الإجراءات الرسمية.

أضاف أمين أن الشركات الثلاث منها واحدة إماراتية وأخرى سعودية، والطلبات الخاصة بهما للحصول على أراضٍ لإقامة أبراج ومشروع سكني، وذلك وفق الخطط المبدئية التي أعلنتها تلك الشركات، بما يتوافق مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن المساحة المطلوبة لإقامة المشروع السكني تصل إلى نحو 30 فدانًا، فيما تتراوح مساحات أراضي الأبراج بين 3 و6 أفدنة.

ننتظر تقديم الإفادات الرسمية من الشركات خلال الأسبوع الجاري لبدء إجراءات التخصيص

وأوضح رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية، أن الشركة في انتظار تقدم الشركات الثلاث بإفاداتها خلال الأسبوع الجاري، بحسب الاتفاق بين الجانبين، ومن ثم سيتم استكمال إجراءات تخصيص الأرض والتعاقد عليها.

وفيما يتعلق بالمدينة الترفيهية قال إنه لم يتقدم عليها أحد بصورة رسمية حتى الآن، وتجري حاليًا مباحثات مع العديد من الشركات، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها إذا ما تم اتخاذ إجراء رسمي بشأنها.

وفي تصريحات لنشرة دوت الخليج الأسبوع الماضي، قال اللواء مجدي أمين، إن عدد القرارات الوزارية التي أصدرتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للجهات التي حصلت على أراضٍ في المشروع، ارتفع إلى 74 قرارًا، وذلك بانضمام 3 جهات جديدة للقائمة منذ بداية العام الجاري، وتسمح القرارات الوزارية للجهات الحاصلة عليها بالبدء في أعمال الإنشاءات الخاصة بمشروعاتها.

وأشار إلى أن الجهات الثلاث التي حصلت على قرارات وزارية بالعام الجاري يتمثل أولها في الشركة المصرية الدولية والتي حصلت على القرار رقم 83 بتاريخ 4 فبراير الماضي والخاص بالقطعة رقم R8/I5.

وأضاف أن جمعية كبار رجال القضاء وتواصل الأجيال للخدمات حصلت على القرار الوزاري رقم 243 بتاريخ 13 أبريل الماضي، والخاص بالقطعة رقم R8/L7، مشيرًا إلى أن أحدث الجهات الحاصلة على قرارات وزارية هي الشركة القابضة لكهرباء مصر والصادر برقم 273 بتاريخ 9 مايو الماضي للقطعة رقم CLB01/7.

وأشار رئيس القطاع العقاري بالشركة، إلى أن القرارات الوزارية التي أصدرتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تتوزع على 21 قرارًا تم إصدارها في عام 2018، و32 قرارًا وزاريًّا في 2019، و16 قرارًا في 2020 و3 قرارات وزارية في 2021.

وبلغ عدد العقود التي وقعتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مع المطورين، 218 عقدًا تنوعت بين مختلف الأنشطة التي يجري تنفيذها، منها 65 عقدًا لأنشطة سكنية وتتوزع باقي العقود على الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والترفيهية والتعليمية والرياضية.

وفي تصريحات سابقة لجريدة دوت الخليج قال اللواء أحمد زكي عابدين إن العام الجاري يشهد تحقيق 3 أهداف رئيسية يتمثل أولها في انتقال الحكومة إلى مقراتها الجديدة منتصف العام، وثانيها تسليم عدة شركات لأولى المراحل في مشروعاتها، وثالثها إطلاق المرحلة الثانية من المشروع على مساحة 47 ألف فدان.

وأضاف أن المخطط العام للمرحلة الثانية تجري مراجعته حاليًا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وسيتم إطلاقها فور الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة به، مشيرًا إلى أن تلك المرحلة ستكون مخصصة للعديد من المشروعات التجارية المتخصصة، حيث سيقام بها مدن للإلكترونيات وأخرى للسيارات وغيرها.

ولفت إلى أن الشركة تضع الجداول الزمنية لمشروعات الشركات على رأس أولوياتها، إذ إنها تتابع بصورة مستمرة أعمال التنفيذ التي تجري، وتتسلم تقارير دورية من الشركات بالمستجدات والتطورات وذلك للتأكد من سير العمل بحسب التوقيتات والمواعيد المتفق عليها مع شركة العاصمة والعملاء، لافتًا إلى أن العام الجاري سيشهد البدء في تسليم العديد من المشروعات لتبدأ الحياة رسميًّا في العاصمة بالتوازي مع انتقال الوزارات للحي الحكومي.