بنك القاهرة يضخ 9 مليارات جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

إسلام فضل _ قال نادر سعد ، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة، إن البنك ضخ 9 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة حتي الآن.

وأضاف سعد خلال تصريحات علي هامش مؤتمر، اليوم الأحد، أن محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية سجلت 18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، ويستهدف البنك الوصول بها إلي 22 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وأشار إلي أن محفظة القطاع تستحوذ علي 17.5% من المحفظة الائتمانية للبنك ويستهدف البنك الوصول بها إلى 25% خلال عام 2022.

وتابع أن بنك القاهرة وقع اتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 250 مليار جنيه.