اتفاقية لتسوية التشغيل الإضافي والمقابل المادي للعاملين بشركة كوكاكولا

محمد فرج – نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، الاتفاقية الموقعة بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية وشركة كوكاكولا، بشأن تنفيذ قانون العمل المصري فيما يتعلق بحقوق العاملين.

وتعد الاتفاقية تسوية كاملة للتشغيل الإضافي وتحديد زمن الورديات من قبل الشركة، وتقاضي العاملين مقابل هذا التشغيل، فضلا عن تنظيم المقابل النقدي للتشغيل أيام الراحات أو العطلات الرسمية.

ونصت الاتفاقية الموقعة يوم 11 مايو الماضي على أن يتم التشغيل وفقا لأحكام القانون وردتيتين يوميا 6 أيام فى الأسبوع، على أن تحدد فترات الراحات وفقا للقانون.

كما نصت على احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة 85 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأجازت الاتفاقية للشركة أن يكون التشغيل فى أيام الراحة الأسبوعية أو العلطة الرسمية، شريطة صرف المقابل النقدي للأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة 85 من قانون العمل.

وتسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات وتنتهي فى 14 مايو 2024.