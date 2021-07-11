رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية عنوان للجمهورية الجديدة ومرآة لمصر الحديثة

دوت الخليج – اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جولته التفقدية اليوم للوقوف على سير العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد الأعمال في النهر الأخضر “الحديقة المركزية”، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارة والهيئة.

واستمع مدبولي إلي شرح من الدكتور عاصم الجزار حول الموقف التنفيذي والخطة المستهدفة لتنفيذ مشروع النهر الأخضر، منوهاً إلي أنه من المقرر أن يشهد نسب تنفيذ متقدمة قبل نهاية العام الجاري في القطاع الأول CP01 الذي يتضمن منطقة الأعمال المركزية، والقطاع الثاني CP02 الذي يتضمن منطقة قلب المدينة، والقطاع الثالث CP03 المتضمن منطقة المدخل.

ووسط منطقة النهر الأخضر، أدلى رئيس الوزراء بتصريحات صحفية أكد خلالها أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيمثل عنوانا للجمهورية الجديدة، ومرآة لمصر الحديثة بكل صورها ومعانيها.

وأشار مدبولي إلى أن الجولة التي أجراها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وامتدت لأكثر من 4 ساعات، شملت جزءا صغيرا من مكونات هذا المشروع العملاق.

وأوضح أنه حرص على أن يبدأ جولته بعقد اجتماع أولاً في مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع الزملاء من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باعتبارهما الجناحين الرئيسيين لتنفيذ أغلب المشروعات داخل العاصمة، وقام خلال الاجتماع بمراجعة التفاصيل كافة.

وأكد رئيس الوزراء التوافق على أن يكون هناك اجتماع أسبوعي لمتابعة معدلات التنفيذ بكل المشروعات، لافتا إلى أن العد التنازلي قد بدأ وأصبحنا نستهدف الانتهاء من مشروعات العاصمة في أقل وقت ممكن وفقاً لتوجيهات الرئيس.

وأضاف أنه اتفق مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، على وضع برنامج أسبوعي وإجراء زيارة معهما كل أسبوعين لمتابعة البرنامج التنفيذي المحدد عن كثب.

ولفت إلى أن كل من يزور العاصمة يلمس بوضوح حجم الأعمال الضخم جدا التي يتم تنفيذها في هذا المشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولة اليوم بدأت بتفقد الحي الحكومي، بالتواجد في مقر مجلس الوزراء ثم زيارة ساحة الشعب ومتابعة تقدم الأعمال في حديقة الشعب.

وأضاف أنه تفقد مركز مصر الإسلامي الكبير، الذي يشهد حجم أعمال كبير، ويمثل بكل المقاييس إعجازا هندسيأ كبيرا جدا، مؤكدا أن هذا المشروع كان من الطبيعي أن يستغرق 10 سنوات كي ينتهي، ولكن يتم تنفيذه في عام.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تفقد حي البنوك، مشيرا إلى الانتهاء من معالم هذا الحي خلال أربعة أشهر على الأكثر.

كما أشار إلى تفقده الحي الأول والثاني والثالث من الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية، وإنهاء جولته بزيارة جزء من النهر الأخضر أو الحديقة المركزية، مشيراً إلي أنه من المتوقع الانتهاء من هذا الجزء بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال المنفذة في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلي أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها تحت الأرض من بنية أساسية يكاد يعادل ما تم تنفيذه فوق الأرض.

ونوه مدبولي إلى أن المرحلة الأولي من مشروع العاصمة التي تم تنفيذها خلال سنوات معدودة على مساحة 40 ألف فدان تقارب نصف مساحة مدينة القاهرة الحالية، والتي تم بناؤها عبر العصور التاريخية، بما يعكس ضخامة الأعمال المنفذة في وقت قياسي.

وأكد أن الحكومة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تلك المرحلة، موجها المسئولين بالالتزام الكامل بجميع مواعيد التنفيذ التي تم الاتفاق عليها، ولافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك متابعة شبه يومية لهذا التحدي الكبير، تمهيداً لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي “والإعلان عن مصرنا الحديثة”.