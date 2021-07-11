شكري يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إطلاق مفاوضات سلام عادلة مع الفلسطينيين

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أ ش أ – أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل.
وكان وزير الخارجية قد بدأ، اليوم، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
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