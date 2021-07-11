جنوب إفريقيا تمدد قيود فيروس كورونا 14 يوما

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وكالات – مددت جنوب إفريقيا القيود المشددة للتصدي لفيروس كورونا لمدة 14 يوما، مما يعني استمرار حظر جميع التجمعات والتجول من التاسعة مساء حتى الرابعة من صباح اليوم التالي وبيع المشروبات الكحولية.
وقال سيريل رامافوسا، رئيس البلاد، إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على “مستوى التأهب الرابع” في نظام من خمسة مستويات من القيود.
ويمر البلد، الأكثر تضررا في القارة الإفريقية من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة، بموجة ثالثة من الجائحة.
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