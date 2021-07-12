التخطيط تسلم 5 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية

دوت الخليج – سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد 5 مراكز أحوال مدنية متنقلة لقطاع الأحوال المدنية، التابع لوزارة الداخلية، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة تعمل على توفير مراكز متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كل خدمات السجل المدني بمختلف إصداراته.

وأضافت السعيد أن المبادرة تأتي في إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

كما أكدت السعيد أن توفير تلك المراكز المتنقلة لمصلحة الأحوال المدنية يأتي تحقيقًا لأهداف مبادرة حياة كريمة وجهود الدولة في توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في شتى المجالات والخدمات المقدمة لهم.

وقال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي إنه مخطط متابعة تسليم دفعات المراكز التكنولوجية لقطاع الأحوال المدنية للوصول إلى عدد (40) سيارة تكون جاهزة للعمل بمختلف أنحاء الجمهورية بنهاية العام الحالي 2021.

يُشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، حيث توفر بموجبه الوزارة 20 مركزًا نموذجيًا للأحوال المدنية مجهز بجميع الأجهزة والمعدات ليؤدي وظائف مكتب السجل المدني الثابت كافة من إصدار المصدرات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية كافة من بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد.