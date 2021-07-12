أوراسكوم كونستراكشون تقرر صرف أرباح دورية بقيمة 0.23 دولار للسهم الواحد

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي في جلسته المنعقدة أمس على توزيع أرباح دورية بقيمة 0.23 دولار للسهم الواحد، على حاملي أسهم الشركة وفقا لنسبة مساهمتهم في رأس المال حتى نهاية جلسة يوم 2 أغسطس 2021.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم،أن المجلس قرر الموافقة على أن يتم إجراء توزيع الأرباح بالدولار الأمريكي على المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دبي، وعلى أن يتم إجراء التوزيع بالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية.

وأشارت إلى أنه سيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري المصري في تاريخ قرار مجلس الإدارة بتاريخ الأمس.

وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خلال الربع الأول من 2021، أرباحاً بلغت 26.9 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 24.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 816.6 مليون دولار، خلال نفس الفترة مقابل إيرادات بلغت 827.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.