الأهلي للتنمية تحقق 4.5 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ تراجعت صافي الأرباح المجمعة لشركة الأهلي للتنمية والاستثمار خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.463 مليون جنيه، مقابل 5.174 مليون جنيه بالربع المقارن بعام 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 13.041 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 29.448 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجعت إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 7.384 مليون جنيه، مقابل 21.684 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2021.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.28 جنيه مقابل 0.32 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي خسائر الشركة إلى 2.856 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.090 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.328 مليون جنيه مقابل 1.191 مليون جنيه بالفترة المقارنة.