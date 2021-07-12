شركة تساهيل تقتنص أول رخصة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

رنا ممدوح _ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 1110 لسنة 2021 بشأن الترخيص لشركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المضاف لغرضها.

وأوضحت المادة الأولى من القرار أن الموافقة تأتي إعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020 الصادر في هذا الشأن.

ونصت المادة الثانية على الآتي :” يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارة المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

واستند القرار على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

واستند القرار أيضا على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابةا لمالية، وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واطلعت الهيئة على قرار مجلس الإدارة رقم 164 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى مذكرة قطاع التأسيس والترخيص ورقابة المهنيين المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 473 المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.