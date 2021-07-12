كونتكت للتمويل تتفق على تقسيط السلع والمنتجات المسوقة عبر تطبيق لاكي

إسلام فضل _ وقعت شركة كونتكت، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، بروتوكول تعاون مع تطبيق “لاكي” (Lucky)، يضمن تقديم خدمات التقسيط لمستخدمي تطبيق لاكي (Lucky) من خلال كونتكت والتسوق الإلكتروني.

قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت، إن الشراكة مع لاكي (Lucky) تقترب بشركته خطوة نحو تقديم خدمات مالية رقمية مريحة للمصريين تناسب مختلف القوى الشرائية، وبما يتماشى مع السياسات التي تعزز التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أيمن عيسوي، الشريك المؤسس والمدير العام لتطبيق لاكي كونكت (Lucky)، أن الاتفاقية ستمكن أكثر من 5 ملايين من مستخدمي لاكي (Lucky) من تقسيط جميع المنتجات والسلع المتاحة على التطبيق من جميع تجار التجزئة في مصر والشرق الأوسط؛ حيث تتخطى الشبكة أكثر من 10 آلاف تاجر من مختلف القطاعات وتتضمن الملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحاسبات وغير ذلك من المنتجات.