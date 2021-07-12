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إسلام فضل _ وقعت شركة كونتكت، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، بروتوكول تعاون مع تطبيق “لاكي” (Lucky)، يضمن تقديم خدمات التقسيط لمستخدمي تطبيق لاكي (Lucky) من خلال كونتكت والتسوق الإلكتروني.
قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت، إن الشراكة مع لاكي (Lucky) تقترب بشركته خطوة نحو تقديم خدمات مالية رقمية مريحة للمصريين تناسب مختلف القوى الشرائية، وبما يتماشى مع السياسات التي تعزز التحول الرقمي والشمول المالي.
وأوضح أيمن عيسوي، الشريك المؤسس والمدير العام لتطبيق لاكي كونكت (Lucky)، أن الاتفاقية ستمكن أكثر من 5 ملايين من مستخدمي لاكي (Lucky) من تقسيط جميع المنتجات والسلع المتاحة على التطبيق من جميع تجار التجزئة في مصر والشرق الأوسط؛ حيث تتخطى الشبكة أكثر من 10 آلاف تاجر من مختلف القطاعات وتتضمن الملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونية مثل الهواتف الذكية والحاسبات وغير ذلك من المنتجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كونتكت للتمويل تتفق على تقسيط السلع والمنتجات المسوقة عبر تطبيق لاكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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