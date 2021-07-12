مال وأعمال

الصندوق السيادي السعودي يتجه لإصدار أول سندات خضراء في الربع الأخير 2021

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حابي 0 تبليغ

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قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن جهاز الاستثمارات العامة السعودي على المسار نحو إصدار أول سندات خضراء في الربع الأخير من العام الجاري في إطار خطة للجهاز نحو التحول إلى الاعتماد على ضخ السيولة في الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وقال أحد المصادر إن الصندوق بصدد تعيين بنوك استثمارية عالمية لوضع إطار عمل للصندوق من أجل التوجه نحو الاستثمار الأخضر.

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فيما قال مصدر مصرفي آخر إن الصندوق بصدد تغيير استراتيجته لمحافظ الأسهم ما قد يتسبب في خفض استثماراته في بعض القطاعات بسوق الأسهم.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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