- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن جهاز الاستثمارات العامة السعودي على المسار نحو إصدار أول سندات خضراء في الربع الأخير من العام الجاري في إطار خطة للجهاز نحو التحول إلى الاعتماد على ضخ السيولة في الاستثمارات الصديقة للبيئة.
وقال أحد المصادر إن الصندوق بصدد تعيين بنوك استثمارية عالمية لوضع إطار عمل للصندوق من أجل التوجه نحو الاستثمار الأخضر.
فيما قال مصدر مصرفي آخر إن الصندوق بصدد تغيير استراتيجته لمحافظ الأسهم ما قد يتسبب في خفض استثماراته في بعض القطاعات بسوق الأسهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصندوق السيادي السعودي يتجه لإصدار أول سندات خضراء في الربع الأخير 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.