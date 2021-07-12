الوفاء لتأمينات الحياة تبدأ نشاطها بالسوق المصرية بمنتجات للمدخرات والصحة

بكر بهجت _ أطلقت شركة “الوفاء لتأمينات الحياة – مصر” أعمالها في مصر و مزاولة نشاطها في مجال خدمات التأمين بمختلف أنواعها، وخاصة تأمينات الأشخاص، والتأمين الطبي طويل الأجل بالسوق المصري.

وخلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، كشف رمسيس عروب – العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة لشركة تأمين الوفاء – المغرب، إن الشركة حصلت على رخصة العمل في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، وتسعى للعمل في مصر من خلال 3 محاور رئيسية، تتمثل في تقديم منتجات للمدخرات، وأخرى متعلقة بالصحة والمحور الثالث هو الخدمات التأمينية الاقتصادية.

وأضاف أن الشركة لديها نحو 5.3 مليون عميل في 5 دول، هي المغرب، وتونس، وساحل العاج، والكاميرون والسنغال، وحققت إيرادات بقيمة 425 مليون دولار خلال العام الماضي، وتسعى للوصول بعدد عملائها في إفريقيا إلى نحو 3 ملايين عميل.

وأوضح أن الشركة تستحوذ على 40% من الخدمات التأمينية في السوق الإفريقية باستثناء دولة جنوب إفريقيا وتخطط الشركة لرفع تلك النسبة إلى 60% بالفترة المقبلة.