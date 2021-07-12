مال وأعمال

الوفاء لتأمينات الحياة تبدأ نشاطها بالسوق المصرية بمنتجات للمدخرات والصحة

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بكر بهجت _ أطلقت شركة “الوفاء لتأمينات الحياة – مصر” أعمالها في مصر و مزاولة نشاطها في مجال خدمات التأمين بمختلف أنواعها، وخاصة تأمينات الأشخاص، والتأمين الطبي طويل الأجل بالسوق المصري.

وخلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، كشف رمسيس عروب – العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة لشركة تأمين الوفاء – المغرب، إن الشركة حصلت على رخصة العمل في مصر خلال شهر أغسطس الماضي، وتسعى للعمل في مصر من خلال 3 محاور رئيسية، تتمثل في تقديم منتجات للمدخرات، وأخرى متعلقة بالصحة والمحور الثالث هو الخدمات التأمينية الاقتصادية.

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وأضاف أن الشركة لديها نحو 5.3 مليون عميل في 5 دول، هي المغرب، وتونس، وساحل العاج، والكاميرون والسنغال، وحققت إيرادات بقيمة 425 مليون دولار خلال العام الماضي، وتسعى للوصول بعدد عملائها في إفريقيا إلى نحو 3 ملايين عميل.

وأوضح أن الشركة تستحوذ على 40% من الخدمات التأمينية في السوق الإفريقية باستثناء دولة جنوب إفريقيا وتخطط الشركة لرفع تلك النسبة إلى 60% بالفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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