البورصة تدرج محمد عسران في قائمة المرشحين لمجلسها وتقبل انسحاب جمال فتح الله

رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن لجنة فحص الاعتراضات لانتخابات مجلس إدارة البورصة بدورته 2021-2025 قررت قبول الاعتراض المقدم من محمد توفيق صديق عسران المرشح عن شركة ارزان لتداول الاوراق المالية وإدارج اسمه بقائمة المرشحين النهائية عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ( شركات سمسرة).

وقررت لجنة الاعتراضات قبول طلب انسحاب جمال فوزي فتح الله المرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن شركة مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين النهائية عن الشركات العاملة في الأوراق المالية بخلاف السمسرة ورفض عدا ذلك من اعتراضات.

ومنذ أيام، أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تقديم موعد إجراء إنتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته 2021/2025 لتنعقد يوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري.

قائمة المرشحين النهائية بعد قرار لجنة الاعتراضات2021