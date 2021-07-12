شركة أتوم للتطوير تطلق أعمالها في مصر وتخطط لاستثمار 10 مليارات جنيه

بكر بهجت _ أطلقت شركة أتوم للتطوير العقاري أعمالها بالسوق العقاري المصري، من خلال طرح سلسلة من المشروعات خلال العام القادم بحجم استثمارات 10 مليارات جنيه تبدأها بمشروع سكني يقع على مساحة 40 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط طرحه الشهر المقبل.

ووفق بيان الشركة فإنها، تخطط أيضا لطرح عدة مشروعات بالشراكة مع جهات كبرى بمصر وبالتعاون مع شركات مقاولات كبرى بمصر والخليج.

وشركة أتوم هي استثمار مصري سعودي إماراتي، يضم في هيكله شركة الحصاد للمقاولات، وهي شركة سعودية تعمل منذ 25 عاما بالسوق السعودي وتمتلك عدة فنادق في مكة والرياض، وقامت بتطوير عدد من المشروعات بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة لتطوير مشروعات خارج المملكة مثل تركيا وسراييفو والمملكة المتحدة، وتمتلك محفظة أراض ضخمة بالسعودية.

كما يضم هيكل المساهمين مجموعة برفكت واي الإماراتية، وهي شركة تملك وتدير العديد من الأصول العقارية بالإمارات العربية المتحدة، وتمتلك أصولا عقارية بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم تتوزع بين المراكز الطبية و1500 مكتب إداري مؤجر وسلاسل صيدليات ومنشآت تجارية.

أما عن الشريك المصري فيضم شركة هامان فنشرز وهي مجموعة استثمارية مصرية لإدارة المشروعات العقارية والتجارية والسياحية.

وأكدت الشركة أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا وتدشين جيل من المدن الجديدة الذكية والمستدامة وتوافر طلب حقيقي بالسوق المصري كلها عوامل تعزز توجه الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري، فضلا عن أهمية التحالفات في تكوين كيانات جديدة ناجحة وقادرة على المنافسة مع الشركات الموجودة بالسوق.

وأوضحت الشركة أن العاصمة الإدارية تعد وجهة للكثير من المستثمرين المحليين والأجانب نظرا لما يحظى به المشروع من دعم من القيادة السياسية وخطة واضحة للإسراع بمعدلات تنفيذه وبدء انتقال الحياة إليه مع انتقال موظفي الحي الحكومي لمقراتهم الوزارية خلال الأشهر المقبلة.