البورصة ترتفع 0.79% وأحجام التداولات تتجاوز 1.1 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.79%، وأغلق عند مستوى 10233 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.57%، وأغلق عند مستوى 54.33 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.09% و 1% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.194.768 مليار جنيه، على 191 شركة من خلال 36.839 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل تراجع 42 بينما لم تتغير أسعار37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 71.976 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 72.490 مليون جنيه، مقابل 513.697 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 23.654 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 58.431 مليون جنيه، مقابل 34.777 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 95.630 مليون جنيه، منها 85.675 مليون جنيه للأفراد، و9.955 مليون جنيه للمؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 72.07% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 19.31% والعرب على 8.62% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على27.47% من تعاملات اليوم مقابل 72.52% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 16.39 17.99 9.76 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 7.62 8.36 9.71 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 32.77 35.85 9.40 العربية للخزف- سيراميكا ريماس 4.29 4.62 7.69 القاهرة للإسكان والتعمير 30.19 32.33 7.09

الأسهم الأكثر انخفاضا