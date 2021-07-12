الشركة البترولية المتكاملة الكويتية تستقبل أول شحنة غاز مسال

_ أوردت وكالة الأنباء الكويتية أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة يوم الاثنين أعلنت تسلمها أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مرفأ الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بميناء الزور إيذانا بقرب تشغيل الوحدات.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشركة قوله إن الشحنة البالغ حجمها 213 ألف متر مكعب وصلت على ناقلة قطرية، مضيفا أن شحنة ثانية من قطر أيضا ستصل على سفينة تبلغ طاقتها الاستيعابية 217 ألف متر مكعب.

تعتمد الكويت بشكل متزايد على الغاز المستورد لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، وخصوصا خلال فصل الصيف الذي يزيد فيه استخدام مكيفات الهواء، لكنها تركز أيضا على زيادة إنتاج الغاز ضمن إستراتيجيتها للنمو لعام 2040.

كان من المقرر الانتهاء من بناء ميناء الزور، الذي تبلغ طاقته 22 مليون طن سنويا، في الربع الأول من 2021، لكنها واجهت تأخيرات بسبب الجائحة.

وسيكون الميناء، المملوك لمؤسسة البترول الكويتية والذي طورته الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، أكبر محطة استيراد في الشرق الأوسط مع وجود ثمانية خزانات سعة كل منها حوالي 225 ألف متر مكعب ومنشأة لإعادة التحويل إلى غاز بسعة ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.

ووفقا لموقع الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، أنشئ المرفأ لتلبية الطلب المتزايد في الكويت على وقود أنظف من أجل توليد الكهرباء، وكذلك احتياجات مستهلكي الغاز الطبيعي مثل مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية.