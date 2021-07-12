الاتحاد الأوروبي يرجئ الدفع برسوم رقمية للتركيز على اتفاق خاص بالضريبة العالمية

بلومبرج _ ذكر الاتحاد الأوروبي اليوم أنه سوف يرجئ الدفع بفرض رسوم رقمية للتركيز على الاتفاق العالمي الأوسع الخاص باتفاق الحد الأدنى للضريبة العالمية الذي أبرمته أكبر اقتصادات العالم. وقال دانيل فيري وهو متحدث باسم المفوضية الأوروبية : “لقد قررنا تأجيل عملنا على مقترح بشأن رسوم رقمية كمصدر جديد خاص بالاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة”، وعارضت العديد من الدول بينها الولايات المتحدة بشدة فرض رسوم رقمية.

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