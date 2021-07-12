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رئيس الوزراء يناقش مشروعات التعاون المحتمل مع شركة سنام الإيطالية للطاقة

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا مع ماركو ألفيرا، رئيس شركة سنام الإيطالية للطاقة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.

حضر الاجتماع: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وجيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا لدي مصر.

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واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة “سنام” في القاهرة، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا، ومستوي التعاون القائم بين الجانبين، ومبدياً تطلع مصر لزيادة حجم التعاون واستحداث مجالات أخري، بما في ذلك إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مشروعات التعاون المحتمل مع شركة “سنام” في مجال التحول الأخضر بما في ذلك إنتاج “الهيدروجين”.

حيث أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بأية مقترحات جادة للتعاون في هذا المجال، لاسيما في ضوء سعي الدولة المصرية لأن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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