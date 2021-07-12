إسبانيا تعتزم استثمار 5.1 مليار دولار في إنتاج سيارات كهربائية

– أعلنت إسبانيا اليوم الاثنين إنها ستستثمر 4.3 مليار يورو (5.1 مليار دولار) لإعطاء دفعة لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في إطار برنامج وطني يُمول معظمه بأموال من الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشير، إن الخطة التي تديرها الحكومة ستشمل سلسلة الإنتاج بكاملها وتقديم منح لشركات بهدف بناء أول مصنع للبطاريات في البلاد وتعزيز تصنيع المركبات الكهربائية.

وإسبانيا هي ثاني أكبر منتج للسيارات في أوروبا بعد ألمانيا وثامن أكبر منتج في العالم.

وتتوقع الحكومة أن البرنامج سيحفز على إيجاد ما يصل إلى 140 ألف وظيفة جديدة ويزيد حجم الاقتصاد الوطني بما يتراوح بين 1% إلى 1.7%.

ويهدف البرنامج إلى أن يصل عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة إلى 250 ألفا في 2023، وهو ما يمثل قفزة كبيرة من 18 ألف مركبة جرى تسجيلها في 2020، بفضل مبادرات ترعاها الحكومة لشراء سيارات أقل تلويثا للبيئة وزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية.