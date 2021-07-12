غبور أوتو تطلق السيارتين هافال H6 وجولين رسميا بالسوق المصرية

محمد فرج – أطلقت شركة جي بي غبور أوتو سياراتي هافال الصينية الجديدتين: هافال H6 وجوليون بالسوق المصرية.

جاء ذلك في حفل بأحد الفنادق بمنطقة الأهرامات، اليوم، بحضور كريم قداس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، وفريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات السيارات لمجموعة جي بي غبور أوتو.

وتعد سيارات هافال واحدة من العلامات التجارية الأربع لشركة جريت وول موتورز GWM، وأصبحت علامة تجارية مستقلة في عام 2013، وتضم مجموعة منتجات تغطي جميع قطاعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وقال كريم قداس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، إن سيارات هافال تتصدر الأولى داخل الصين الصين وفي المركز الثالث عالميا في قطاع السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، مشيرًا إلى أن السيارة تباع في أكثر من 60 دولة، بإجمالي مبيعات يفوق 5 ملايين وحدة.

وأشار قداس، في كلمته بالحفل، إلى أن السيارة الجديدة “لها الصدارة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”، وستطرح في السوق بطرازين اثنين مختلفين، هما: هافال h6 وجولين، وذلك بسعر تنافسي للمستهلك المصري، متوقعا أن تحدث نقلة نوعية في السوق.

ولفت الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو إلى أن السيارة الجديدة ستشكل مستقبل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في مصر.

وأكد أن الشركة تحطت مرحلة كورونا الصعبة وقررت المشاركة في تنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية 2030.

ونوه إلى أن الشركة تشهد فترة “تاريخية”؛ بتوسيع قاعدة الأعمال و”طرح كل ماهو جديد من شأنه إفادة المستهلك والاقتصاد القومي”.