غبور أوتو: طرح هافال H6 وجولين بضمان 5 سنوات.. وأنظمة تكنولوجية وأمان فريدة

محمد فرج – قال فريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات السيارات لمجموعة جي بي غبور أوتو، إنها ستطرح سياراتي هافال في السوق المحلية بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلو.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق شركة غبور طرازين من العلامة التجارية هافال الصينية في السوق المحلية، والمقام بأحد الفنادق بمنطقة الأهرامات، بحضور كريم قداس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي بي غبور أوتو، وفريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات السيارات لمجموعة جي بي غبور أوتو.

وأوضح فاضل أن شركة غبور تحمست لطرح سيارات الهافال في مصر، بعدما حققت نجاحا كبيرا في السوق الصينية والعالمية، قائلا إنها حصلت على المركز الثالث عالميا من حيث “الريادة” في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وشدد الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات السيارات لمجموعة جي بي غبور أوتو على أن سيارات الهافال تتميز بـ”تفوقها العالي في التكنولوجيا المبتكرة والذكاء الاصطناعي، فضلا عن أنظمة السلامة والأمان التي لا تتوافر كثيرا في ذات السيارات الأخرى من نفس الفئة”.

وأطلقت جي بي غبور أوتو، مساء اليوم، السياراتين هافال H6 وجوليون بالسوق المصرية.

وتعد سيارات هافال واحدة من العلامات التجارية الأربع لشركة جريت وول موتورز GWM، وأصبحت علامة تجارية مستقلة في عام 2013، وتضم مجموعة منتجات تغطي جميع قطاعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.