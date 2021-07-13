- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي ان بي سي _ رفع بنك إنجلترا المركزي قيودا فرضها وقت الجائحة على توزيعات الأرباح من إتش إس بي سي وباركليز وبنوك كبيرة أخرى، قائلا إن اختبار ضغط يجريه يُظهر أن القطاع يحظى برأسمال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن كورونا على الاقتصاد.
وقالت لجنة السياسة المالية في البنك، إن حواجز الحماية الاستثنائية على توزيعات المساهمين لم تعد ضرورية ونرى أن النتائج المؤقتة لاختبار الضغط، بجانب التوقعات المركزية، تتسق مع القرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك إنجلترا المركزي يرفع القيود المفروضة على توزيعات البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.