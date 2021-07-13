- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن واردات وصادرات الصين الإجمالية ازدادت بنسبة 27.1 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 18.07 تريليون يوان (حوالي 2.79 تريليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2021.
وقالت الهيئة العامة للجمارك إن هذا الرقم المذكور يمثل زيادة بنسبة 22.8 في المائة عن مستوى ما قبل كورونا في عام 2019.
وقفزت الصادرات بمعدل 28.1 بالمئة على أساس سنوي، بينما ازدادت الواردات بنسبة 25.9 بالمئة من حيث القيمة باليوان.
في يونيو وحده، ارتفعت واردات وصادرات البلاد بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.29 تريليون يوان، مما يمثل زيادة للشهر الثالث عشر على التوالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التجارة الخارجية في الصين ترتفع 27.1% خلال النصف الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.