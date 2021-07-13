وزير الصحة الفرنسي: إصابات كورونا في البلاد تتضاعف كل خمسة أيام

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– قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتضاعف كل خمسة أيام في فرنسا.
جاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إصدار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمرا يجعل تطعيم العاملين في قطاع الصحة إلزاميا.
وقال فيران لقناة تلفزيون (بي.إف.إم) إن الإصابات “بالفيروس تتضاعف كل خمسة أيام”.
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