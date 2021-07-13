أسعار الذهب تستقر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

وكالات _ تحركت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق اليوم مع تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تلقي مزيدا من الضوء على التسلسل الزمني لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 1808.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1809.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار إلى حد بعيد أمام منافسيه.

وبعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، يتحول الاهتمام لاحقا لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بشأن كيفية التعامل مع بيانات التضخم.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 في المائة إلى 26.20 دولار للأوقيةـ وتراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2841.09 دولار، ولم يطرأ تغير على البلاتين عند 1118.51 دولار.