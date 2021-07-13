هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية بصفقة استحواذ راية لخدمات مراكز الاتصالات على Gulf CX

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب أتم بنجاح خدماته الاستشارية في عملية استحواذ «راية لخدمات مراكز الاتصالات» (RCC) على 85% من أسهم شركة «غلف كستومر اكسبيرينس» (Gulf CX) البحرينية بقيمة إجمالية للصفقة 12.2 مليون دولار، على أن تقوم شركة راية بشراء الحصة المتبقية خلال 3 سنوات.

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتوطيد الشراكة مع «راية لخدمات مراكز الاتصالات» من خلال المساهمة في إتمام عملية الاستحواذ على شركة «Gulf CX»، وهي شركة الاتصالات الرائدة في البحرين، حيث تسعى شركة راية إلى التوسع الإقليمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح مركزًا رئيسيًا لخدمات الحوسبة السحابية ومركز البيانات بالمنطقة.

وأكد جاد أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة نمو شركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات» وتطلعات المجموعة المالية هيرميس للتوسع بأنشطتها في الدول التي تساهم بدور استراتيجي في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأشار إلى أن المجموعة سوف تواصل تعظيم الاستفادة من سجل الإنجازات القوي الذي قمنا ببنائه على مدار السنوات الماضية، والذي يضم العديد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بهدف تقديم أفضل الخدمات الاستشارية لعملائنا خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن «راية لخدمات مراكز الاتصالات» هي شركة مدرجة بالبورصة المصرية وتابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، وهي شركة استثمارية رائدة على الساحة الإقليمية تدير مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية والمنصات التكنولوجية.

ومنذ نشأتها عام 2001، أصبحت الشركة الأفضل في مجال خدمة العملاء، وفي مجال الدعم الفني، والخدمات العالمية لأبرز المؤسسات المدرجة في قائمة “Fortune 1000” في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما تتطلع «راية لخدمات مراكز الاتصالات» إلى تعزيز تواجدها في دول مجلس التعاون الخليجي كخطوة أولى في رحلتها للتحول إلى مزود عالمي في مجال خدمة العملاء، وذلك عبر تقديم مختلف خدمات الدعم لعملائها.

وسوف تفتح هذه الصفقة المجال أمام الشركة في سوق المملكة العربية السعودية، وهو السوق الذي تتطلع الشركة إلى الدخول فيه منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام، بالإضافة إلى الوصول إلى قطاعات جذابة مثل التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

وقد تم إدراج شركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات» في البورصة المصرية عام 2017، حيث قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي الأوحد ومدير الطرح العام.

ومن ناحية أخرى، تأسست شركة «Gulf CX» عام 2015، وهي الشركة الرائدة في مجال حلول خدمة العملاء بالمنطقة وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، حيث تقوم بخدمة ما يربو على 40 عميل في أكثر من 10 دول من خلال مقراتها الرئيسية في البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتقدم الشركة باقة متنوعة من الخدمات التكنولوجية، من بينها منصات مراكز اتصال العملاء، والحلول الآلية وحلول الذكاء الاصطناعي، وخدمات الاستشارات الاستراتيجية، وغيرها.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لشركة «راية لخدمات مراكز الاتصالات»، بينما قامت شركة التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

وتأتي هذه الصفقة بعد سلسلة من الصفقات الناجحة التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية العام، حيث نجحت في إتمام اتفاقية بيع وشراء (SPA) لاستحواذ «مجموعة أغذية» على 100% من أسهم شركة «مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية في يناير 2021، وكذلك إتمام الطرح العام الأولي لأسهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة في السوق المالية السعودية “تداول” بقيمة 144 مليون دولار (529 مليون درهم إماراتي) في مارس 2021.