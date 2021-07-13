وكالة الطاقة: المحادثات المتوقفة في أوبك+ قد تؤدي إلى حرب أسعار مع ارتفاع الطلب

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سي ان بي سي _ قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إن المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور لتتحول إلى “حرب أسعار”، في الوقت الذي تتسبب فيه اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ارتفاعا على طلب الخام.
وأضافت الوكالة أن احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية يهدد الأسواق حتى وإن كان احتمالًا بعيدًا، وكذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش.
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