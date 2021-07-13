البورصة تصعد 0.73% مستهل التعاملات.. وسهم CIB يقفز 1.56%

رنا ممدوح _ صعدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.73%، ليتداول عند مستوى 10308 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.56%، ليتداول عند مستوى 55.18 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.82% و 0.67% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 968.563 مليون جنيه، على 137 شركة من خلال 2.966 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية المصدرة لعدد 22.222 مليون سهم مقابل 56.666 مليون دولار.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 45 شركة مقابل تراجع 22 بينما لم تتغير أسعار 69.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 889.420 مليون جنيه، منها 887.936 مليون جنيه للمؤسسات، و1.483 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 879.727 مليون جنيه، منها 879.672 مليون جنيه للمؤسسات، و55.113 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.692 مليون جنيه، منها 9.662 مليون جنيه للأفراد، و29.985 ألف جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.273 0.3 9.89 روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك 8.36 9.15 9.45 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 57.76 62.73 8.60 الملتقي العربي للاستثمارات 3.16 3.42 8.23 الأهلى للتنمية والاستثمار 18.86 19.85 5.25

الأسهم الأكثر انخفاضا