مال وأعمال

سي آي كابيتال توافق مبدئيا على عرض استحواذ بنك مصر على حصتها في سهولة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، من حيث المبدأ على عرض الشراء غير الإلزامي المقدم من بنك مصر لشراء الأسهم المملوكة للأولى في سي آي للتمويل الاستهلاكي – سهولة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس وافق على توجيه دعوه الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في بيع مساهمة سي آي كابيتال في سهولة بمجرد تقديم بنك مصر للعرض النهائي.

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وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على تقرير القيمة العادلة لأسهم شركة سي آي للتمويل الإستهلاكي- سهولة، المعد بواسطة المستشار المالي المستقل كارفي لخدمات الاستشارات المالية.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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