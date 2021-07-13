عاجل.. التفاصيل الكاملة الرسمية لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

إسلام فضل _ كشف خطاب دوري صادر عن البنك المركزي المصري المصري، بتاريخ اليوم 13 يونيو، رسميًا عن تفاصيل إطلاق مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص بقيمة 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

وقال المركزي في خطابه الموجه لرؤساء بنوك القطاع المصرفي، إنه تم إطلاق تلك المبادرة بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع من فئتي محدودي ومتوسط الدخل للحصول علي سكن ملائم وبأسعار عائد منخفضة.

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