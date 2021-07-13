فرنسا تغرم جوجل 500 مليون يورو بسبب حقوق الملكية الفكرية

– قضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية بتغريم شركة جوجل المملوكة لألفابت 500 مليون يورو (593 مليون دولار) لإخفاقها في الالتزام على نحو كامل بأوامر مؤقتة موجهة لها في نزاع مع ناشري الأخبار في فرنسا.

ويتعين على شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة طرح اقتراحات في غضون الشهرين المقبلين بشأن كيفية تعويض وكالات الأنباء وغيرها من الناشرين عن استخدامها لأخبارهم. وإذا لم تلتزم بذلك فسوف تكون عرضة لغرامات إضافية تصل إلى 900 ألف يورو يوميا.

وعبرت جوجل عن خيبة أمل شديدة لهذا القرار.

وقال متحدث باسم الشركة “تصرفنا بنية حسنة طوال العملية بأسرها. الغرامة تتجاهل جهودنا للتوصل إلى اتفاق والحقيقة بشأن كيفية عمل الأخبار على منصاتنا”.

وتتهم مؤسسات نشر الأخبار (إيه.بي.آي.جي) و(إس.إي.بي.إم) ووكالة الأنباء الفرنسية (إيه.إف.بي) جوجل بالتقاعس عن بدء محادثات بنية حسنة معها لإيجاد أرضية مشتركة بشأن سداد مقابل المحتوى الإخباري على الإنترنت بموجب توجيه من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة يؤسس ما يطلق عليه “حقوق الجوار”.

وتركز القضية نفسها على ما إذا كانت جوجل انتهكت أوامر مؤقتة أصدرتها هيئة مكافحة الاحتكار التي طالبت بأن تتم المحادثات المذكورة في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشر أخبار يطلب ذلك.

وقالت إيزابيل دي سيلفا رئيسة هيئة مكافحة الاحتكار في بيان “عندما تصدر الهيئة تعهدا لشركة ما فيتعين عليها الالتزام قلبا وقالبا (بالقرار). وللأسف لم يحدث ذلك هنا”.