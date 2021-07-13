جهاز تنمية المشروعات: تمويل 2370 مشروع متناهي الصغر بأسوان بقيمة 40 مليون جنيه

إسلام فضل _ وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد مشروع المبادرة مع جمعية تنمية المجتمع بمحافظة أسوان بإجمالي تمويل قدره مليوني جنيه لتمويل 400 مشروع متناهي الصغر بالقرى المستهدفة لمبادرة حياة كريمة.

وأوضحت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لهذا العقد سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي التمويل لمشروعات المرأة، كما سيتم توجيه نسبة 30% على الأقل لتمويل الشباب في الفئة العمرية من 21 عاما – 35 عاما لمساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك في مختلف القطاعات التجارية والإنتاجية والزراعية والحيوانية.

وأشارت إلى أن توقيع هذا العقد يأتي وفقا لسياسات الجهاز للتوسع في التمويل متناهي الصغر بمحافظة أسوان حيث قام منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يونيو بتمويل حوالى 2370 مشروع متناهي الصغر بمحافظة أسوان بإجمالي قدره 40 مليون جنيه منها 20.4 مليون جنيه استفاد منها المواطنون بالمراكز والقرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.

وأكدت أن الجهاز يقوم في نفس الإطار بعقد دورات تدريبية لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر بمحافظة أسوان لتطوير أدائها المؤسسى ورفع كفاءة العاملين بهذه الجمعيات من النواحى الإدارية والمالية مما يساعدهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل ويسهم بشكل إيجابى في التوسع في أنشطة التمويل متناهى الصغر وذلك لأهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل كثيفة تؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة للمواطنين في القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.

وذكرت أنه يجري الآن دراسة ضخ تمويل قدره 8 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع 4 جمعيات أهلية.

ومن جانبه أوضح إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بمحافظة أسوان، أن الجمعيات الأهلية التي ستستفيد من التدريب الحالي هى جمعية الشبان المسيحية بأسوان وجمعية النهضة لتنمية المرأة بالناصرية وجمعية تنمية المجتمع بالخطارية وجمعية أم القرى لتنمية المجتمع وجمعية تنمية المجتمع بكفور كوم أمبو.

وأكد أن فرع الجهاز بالمحافظة يقوم بعقد دورات تدريبية مجانا للمواطنين لنشر فكر العمل الحر وتعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 ومنها الإجراءات المبسطة لتأسيس المشروعات من خلال وحدات خدمات الشباك الواحد الموجودة بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في كافة المحافظات والخدمات التي يقدمها لهم الجهاز لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم بالإضافة الي تعريفهم باللوائح الضريبية المبسطة التي تقدمها وزارة المالية للمشروعات الصغيرة.