عاجل.. بنك ABC يقدم عرض الشراء الإجباري لبلوم مصر بسعر 22.33 جنيه للسهم

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رنا ممدوح _ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC لشراء حتى عدد 300 مليون سهم والذي يمثل حتى 100% من رأس المال المصدر لبنك بلوم مصر.
وأفادت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن العرض حدد سعر السهم الواحد 22.33 جنيه، يتم سداده بما يعادله بالدولار الأمريكي وفقا لمتوسط سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري المصري خلال السبعة أيام السابقة على تاريخ صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء.
ولفتت إلى أن ذلك يأتي وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وبحسب البيان، جاري دراسة العرض من قبل الهيئة.
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