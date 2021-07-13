مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يقفز 5.4% خلال يونيو

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وكالات _ واصل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعه السريع في يونيو، حيث ارتفع بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من 13 عاما وسط ارتفاع مستمر في تكاليف السيارات المستعملة والزيادات في كل من الغذاء والطاقة، حسبما أفادت وزارة العمل.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.4% عن العام الماضي، وهي أكبر قفزة منذ ما قبل الأزمة المالية مباشرة. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعا بـ 4.9%.
وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.5%، وهو أكبر تحرك لهذا المقياس منذ سبتمبر 1991 وأعلى بكثير من التقديرات البالغة 3.8%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار الرئيسية والأساسية في الولايات المتحدة بنسبة 0.9% مقابل تقديرات 0.5%.
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