مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تتراجع بداية التعاملات وأرباح الشركات تكبح الهبوط

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– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة يوم الثلاثاء بعد زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يونيو أسفرت عن عودة حالة القلق بشأن وصول النمو الاقتصادي إلى الذروة، بينما كبحت تقارير أرباح إيجابية من بنوك وبيبسي كو الخسائر.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 36.2 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34959.96 نقطة.

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وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.6 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4381.07 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 18.1 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 14715.11 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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