رئيس الوزراء: إجازة رسمية من 19 إلى 24 يوليو بمناسبة العيد وذكرى ثورة يوليو

دوت الخليج – أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا باعتبار الفترة من 19 إلى 24 يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

كما قرر مدبولي استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.