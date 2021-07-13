انتخابات البورصة .. داليا السواح تراهن على التواصل والتطوير لجذب شركات جديدة

رنا ممدوح – قالت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأحد المرشحين على مقعد عضو مجلس إدارة البورصة عن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدورة الجديدة 2021 – 2025، أن برنامجها الانتخابي يرتكز على محورين أساسين، هما: التواصل والتطوير.

وأشارت السواح، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إلى أن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عانى حتى العام الماضي من تهميش مطالبه، إلى أن بدأت أولى خطوات الهيكلة بإطلاق مؤشر تميز خلال الأيام الماضية.

وأكدت اعتزامها في الخطوات القادمة إجراء مزيد من التعديلات على المؤشر، لتتوافق منهجيته مع التطوير المستهدف بالشركات المقيدة.

وقالت العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية إن عدم التواصل مع الشركات المقيدة بهذه السوق كان أبرز تحدٍ خلال الفترة الماضية، معلقة: “كان ذلك المطلب الأبرز عند اجتماعي مع الشركات وهو إيجاد لغة حوار مع صانع القرار”.

وكشفت السواح أن من ضمن المحاور الأساسية التي تعتزم تنفيذها ضمن برنامجها الانتخابي الفترة القادمة هو وضع جذب ما لا يقل عن 25 شركة سنويا للقيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن ذلك من شأنه أن يعيد لهذه السوق رونقتها في جذب شركات لديها المؤهلات المطلوبة للتطوير والصعود ودعم السوق الرئيسية.

وأضافت العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة العوائق أمام البورصة المصرية بشكل عام مؤخرا، إلا أن الرهان ما زال على التعافي بدعم الحزم التحفيزية الحكومية، والتي رصدت مبلغ 20 مليار جنيه لدعم سوق المال ضد تداعيات الأزمة.

ولفتت السواح إلى أن الفترة القادمة يجب أن تتضافر الجهود لمعالجة نقص أحجام التداولات وتراجع السيولة بسبب انخفاض عدد الشركات المقيدة.

وأوضحت أن خطتها لزيادة أحجام التداولات وإنعاش سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة إلى 126 شركة حتي 2025، تعتمد كليا على معالجة المشاكل الداخلية للشركات المقيدة وتوفير الدعم اللازم من مكاتب الاستشارات لمساعدة الشركات في وضع الخطط المستقبلية الخاصة بزيادات رؤوس الأموال.

وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة