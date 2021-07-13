انتخابات البورصة .. راندا حامد تستهدف إعادة الثقة في الاستثمار داخل سوق المال

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رنا ممدوح – تخطط راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، والمرشحة على مقعد ممثلي الشركات العاملة في مجلس إدارة البورصة المصرية للدورة الجديدة 2021 – 2025، لوضع استراتيجية تستهدف من خلالها إعادة الثقة في الاستثمار داخل سوق المال.
وأوضحت حامد في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن إعادة الثقة إلى مناخ الاستثمار يبدأ بهيكلة بعض القوانين الراهنة، والتي تشكل عبئا على الشركات المقيدة وتثير مخاوف الشركات غير المقيدة، بحسب تعبيرها.
وكشفت عن اعتزامها فتح ملف الضرائب داخل سوق المال من جديد لتذليل باقي الضغوط وأبرزها ضريبة الدمغة وأيضا ازدواجية الضرائب على الشركة في حال توزيع أرباح.
ولفتت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إلى أن سوق المال المصرية تعد الأعلى نوعا ما مقارنة بباقي أسواق المنطقة في تكلفة التداول داخل البورصة المصرية.
وقالت راندا حامد إن المحور الثاني في برنامجها الانتخابي والمخطط تنفيذه بالفترة القادمة يرتكز على تواصل كل أطراف سوق المال، وإنشاء لغة حوار تجمع أصحاب الشركات العاملة والسماسرة مع صانع القرار لتحديث رؤيتهم واحتياجاتهم المطلوبة لتنشيط البورصة.
وأضافت أن المحور الثالث في برنامجها الانتخابي يشمل تزويد قاعدة العملاء النشطين بسوق المال وذلك من خلال عدد من القنوات، منها تغير الثقافة الاستثمارية لعامة الشعب تجاه الاستثمار في البورصة وتشجيع الشباب على تكون محافظ طويلة الأجل كما هو الحال في الدول العالمية.
وأشارت العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين محافظ الأوراق المالية إلى أنها تخطط للعمل على ضم منهج سوق المال إلى المرحلة الثانوية لتعزيز ثقافة الاستثمار لدى الشباب قبل دخول المرحلة الجامعية.
وأوضحت راندا أن ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابا على رأس المال السوقي والذي أظهر انكماشا خلال السنوات الماضية، بضغط عدد من العوامل منها غياب المستثمر طويل الأجل وأيضا تراجع عدد الشركات المقيدة.
ونوهت إلى أن تخفيف الأعباء المالية عن الشركات العاملة هو المحور الرابع على برنامجها الانتخابي، جنبا إلى جنب مع ملف الطروحات الحكومية والمؤجل منذ ثلاث سنوات.
كما لفتت إلى أنها تعتزم أيضا وضع لجنة للتأكد من طرح الشركات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بتسعير عادل وجاذب للمستثمرين.
وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
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