انتخابات البورصة.. شوكت المراغي يركز على سوق السندات وملف الضرائب

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رنا ممدوح – يولي شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، وأحد المرشحين على مقعد شركات السمسرة في مجلس إدارة البورصة للدورة الجديدة 2021-2025، أهمية لتطوير سوق السندات في برنامجه الانتخابي المخطط بالفترة القادمة.
وقال المراغي، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، إن سوق السندات لديه المقومات التي تستطيع أن تجمع شرائح ذات فئات عمرية متعددة واهتمامات استثمارية مختلفة، وإن سوق السندات تتمتع بعائد مجزي ومخاطرة أقل.
وأوضح أنه يحتاج في الفترة الراهنة لصياغة تصور أكثر تطورا كوجود شاشة لأسعار السندات متاحة أمام العملاء لاختيار الأنسب لهم، كل حسب محفظته المالية.
وأكد العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن الاهتمام بسوق السندات له مردود إيجابي على سوق المال بصفة عامة، حيث أنه يساعد على كسر حاجز الخوف من الاستثمار بوعاء ادخاري خارج التقليدي.
وقال المراغي إن برنامجه الانتخابي يعطي أيضا ملف الضرائب أولوية للعمل عليه خلال الفترة القادمة، ليس فقط من أجل تخفيف الأعباء على الشركات المقيدة، بل لتخفيف مخاوف الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.
ولفت إلى أن سوق المال المصرية واجهت تحديات عديدة، منها: تراجع عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وهو المحور الرئيسي الثالث الذي يستهدف مواجهته.
وأكد العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن تعريف الشركات بمزايا القيد لا يعد حافرا كافيا لاستقطابهم إلى البورصة، بل تحتاج الشركات لمزيد من الحوافر لإتمام إجراءات الطرح، منها وجود إعفاءات ضريبة تحصل عليه الشركة المقيدة حديثا.
وقال المراغي إن المحور الرابع على أجندة برنامجه الانتخابي يرتكز على التعديل التشريعي لبعض المعايير التي تحكم سوق المال، وأيضا وضع قوانين وصلاحيات تمكن صانع القرار من تفسير وتغيير الأوضاع التي تمثل عائق لتطوير البورصة في مصر.
وأكد أن كل المحاور تندرج تحت هدف رئيسي وهو عودة البورصة المصرية لتكون مرآة معبرة عن الاقتصاد.
وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).
وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة
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