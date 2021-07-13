امتلاك للتطوير وسعيد مبارك السعودية تستثمران 8 مليارات جنيه في العاصمة الإدارية

بكر بهجت – اتفقت شركتا امتلاك للتطوير العقاري، وسعيد مبارك القابضة السعودية على استثمار 8 مليارات جنيه في مشروعات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رمضان حسني، رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك لبوابة دوت الخليج جورنال خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة قبل قليل، إنها دخلت في شراكة مع مجموعة سعيد مبارك لإقامة سلسلة مشروعات بدأتها بمشروع WESTIN PARK الذي انتهت من بيع أول مراحله.

وأضاف أن هناك مفاوضات حاليا للحصول على 3 قطع أراضي إحداها ستكون لنشاط سكني، والأخرتان لأنشطة متنوعة.

وأكد حسني أن العاصمة الإدارية تتصدر أولويات الشركة في خطتها التوسعية.

وتابع أنه فيما يتعلق بمشروع ويستين بارك، فإن مبيعاته الإجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، حققت الشركة منها 400 مليون جنيه من أولى مراحل المشروع وتستعد لطرح المرحلة الثانية.