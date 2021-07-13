العناني يعرض فرص الاستثمار بالمنتجعات السياحية الجديدة على وفد من شركة ماريوت

دوت الخليج – استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، بمقر الوزارة بالزمالك، سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشئون العمليات في الشرق الأوسط بشركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب رئيس شركة ماريوت في مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين، وكبير مستشاري فنادق ماريوت مصر؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي.

وحرص سانديب واليا على لقاء وزير السياحة والآثار، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر بعد توليه مهام هذا المنصب منذ أول يوليو الجاري، بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في المنتجعات السياحية الجديدة وزيادة حجم الاستثمارات في الفنادق المصرية ولا سيما في المدن الجديدة مثل العلمين والجلالة والساحل الشمالي وغيرها.

وخلال اللقاء، أشاد الحضور بمعدلات أعداد السياحة الوافدة إلي مصر والإقبال المتزايد الذي يشهده المقصد السياحي المصري بعد أزمة كورونا مما يشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بمصر، ولاسيما في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية السياحية بالمنتجعات السياحية والمدن الجديدة.

وكان وزير السياحة والآثار قد استقبل رئيس شركة ماريوت الدولية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في يناير الماضي؛ لمناقشة التوسع في إنشاء الفنادق في مصر.

وماريوت الدولية، هي شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات، وتدير نحو ما يقرب من 20 فندقا في مختلف المحافظات المصرية.