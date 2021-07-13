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قالت بوينج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها ستخفض معدل إنتاج الطائرة 787 بينما تعمل على إصلاح عيب جديد في هيكلها بحسب وكالة “”.
ولم تكشف الشركة الأمريكية لصناعة معدات الطيران والفضاء عن معدل جديد لبرنامج إنتاج 787، لكنها قالت إنه سيتحول مؤقتا إلى أقل من المعدل الحالي البالغ خمس طائرات شهريا.
وهبطت أسهم بوينج 3.5% في التعاملات الصباحية ببورصة وول ستريت.
وقالت الشركة إنها سلمت منذ بداية العام حتى الآن 156 طائرة من جميع الأنواع مقارنة مع 157 طائرة للعام 2020 بكامله.
وسلمت بوينج أكثر من 45 طائرة إلى العملاء في يونيو/حزيران، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2019.
وقالت الشركة “سنواصل أخذ الوقت اللازم لضمان أن تفي طائرات بوينغ بأعلى الجودة قبل التسليم.”
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشكلة جديدة بهيكل طائرة 787 تدفع بوينج لخفض إنتاجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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