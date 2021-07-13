أسعار الذهب ترتفع بعد قفزة للتضخم في الولايات المتحدة

وكالات – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة في 13 عاما الشهر الماضي، لكن ارتفاع الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وعند الساعة 1710 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.27% عند 1810.70 دولار للأونصة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1811.50 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.9% على أساس شهري الشهر الماضي مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 0.5%.

لكن محللين قالوا إن البيانات من غير المرجح أن تثير تشديدا سريعا للسياسة النقدية من مجلس الفدرالي، وهو ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي في الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثًا عن أي تلميحات إلى أن البنك المركزي المصري الأمريكي قد يقلص مشتريات الأصول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.9% إلى 2829.90 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.50% إلى 1112.00 دولارا للأوقية.

وهبطت الفضة 0.4% إلى 26.07 دولار للأوقية.