جمال نجم: مبادرة التمويل العقاري الجديدة تنشط 90 صناعة مرتبطة بالتشييد والبناء

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دوت الخليج – قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مبادرة التمويل العقاري تهدف إلى توفير مسكن ملائم لكل مواطن مصري، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن آدمي لكل مواطن.
وأكد نجم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أن هناك 90 صناعة مرتبطة بالتشييد والبناء، ستنشط بفعل هذه المبادرة.
كما أشار إلى أن جميع البنوك المصرية من حقها المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، مؤكدا أن المبادرة تمنح البنك نوع من الاستقرار ويجني منها عائد مقبول وينشط محفظته.
وأوضح أن من شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري أن تكون الوحدة السكنية قابلة للتسجيل، موضحا أنه لا يحق للمواطن الاستفادة أكثر من مرة من مبادرات دعم الإسكان.
ويتوقع نائب محافظ البنك المركزي المصري أن تستفيد من المبادرة 220 ألف أسرة.
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