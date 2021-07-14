انتخابات البورصة.. محمد عسران يراهن على تخفيف الأعباء لجذب شركات جديدة

رنا ممدوح – حدد محمد عسران، العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، وأحد المتنافسين على مقعد شركات السمسرة خلال انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية في الدورة الجديدة 2021-2025، خمسة مستهدفات في برنامجه الانتخابي، تبدأ بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية.

وأوضح عسران، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن رفع أعداد الشركات يأتي من خلال صياغة محفزات جديدة من شأنها توعية الشركات الخارحية بمزايا القيد بسوق المال وأيضا تخفيف بعض الأعباء الراهنة مثل الضرائب.

ولفت إلى أن برنامجه الانتخابي للفترة القادمة خصص استراتيجية لجذب شريحة متعاملين نشطين للتداول داخل سوق المال، وهو التحدى الأبرز للبورصة منذ الأزمة العالمية الأخيرة في 2008.

وقال العضو المنتدب لشركة ارزان لتداول الأوراق المالية إنه يعتزم تحقيق هذا المحور بالاستفادة من الحملات الترويجية التي أطلقتها البورصة المصرية منذ عام تقريبا، موضحا أن تصوره لتلك الحملات يتضمن تغيير شريحة الجمهور المستهدف لتشمل شباب الجامعات.

ويرى عسران أن شباب الجامعات لديهم قدرة على الدخول والاستثمار في سوق المال لمدة زمنية طويلة الأجل في حال توعيتهم وتزويدهم بثقافة مالية عن المفهوم الحقيقي للبورصة المصرية، التي اعتبرها مرآة الاقتصاد.

وتابع: من ضمن المحاور الأساسية المستهدفة بالفترة القادمة: وضع معايير وآليات جديدة للبورصة المصرية من شأنها التسهيل على المتعاملين، وخصص بشكل واضح آلية التسوية T +1 .

وقال العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، إن هناك أعباءً حالية على الشركات المقيدة من المقرر مناقشتها بالفترة المقبلة، وخاصة القواعد الخاصة بالإفصاح الدوري عن الأخبار الجوهرية والنتائج المالية ربع سنوية.

واقترح عسران تخصيص مكأفاة للشركات الملتزمة من خلال وضع محفز كإعفاء ضريبي على سبيل المثال لتشجيعها على الالتزام بمبدأ الشفافية.

وتجري البورصة غدا الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.