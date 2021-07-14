السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

دوت الخليج – جدد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء المصري، دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية المشروعة.

كما جدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة (سد النهضة) بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وفي مستهل الجلسة، اطلع خادم الحرمين الشريفين على استعدادات وترتيبات الأجهزة المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية والعناية بهم خلال موسم حج هذا العام ( 1442هـ ) ليؤدوا مناسكهم في بيئة صحية آمنة، توفر لهم كل سبل الراحة وتكفل أمنهم وتحقق سلامتهم وحمايتهم من جائحة فيروس كورونا وآثارها.

وقال عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد إن الاجتماع تطرق كذلك إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة من تأكيد استمرار تعافي الاقتصاد بالمملكة والإشادة بما حققته من “نجاح متميز” في جوانب عدة، خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظراً لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو، مما يعكس الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجريت في إطار (رؤية المملكة 2030) وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وعد مجلس الوزراء، فوز المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، امتدادا لـ”دورها المحوري والمؤثر”.