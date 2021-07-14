مؤشر التضخم في بريطانيا يقفز إلى 2.5% خلال يونيو

– أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع أكثر فوق المعدل الذي يستهدفه بنك إنجلترا في يونيو ليبلغ 2.5 بالمئة مقابل 2.1 بالمئة في مايو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.2 بالمئة في 13 شهرا حتى يونيو.

وقال البنك إن معدل التضخم سيتجاوز ثلاثة بالمئة مع إنهاء بريطانيا إجراءات العزل العام ولكنه يعتقد أيضا أن هذا الارتفاع مؤقت ولا يستدعي خفض برامج التحفيز الضخمة للاقتصاد البريطاني.