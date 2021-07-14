الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يقفز 28.7% في النصف الأول إلى 91 مليار دولار

شينخوا _ قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في بر الصين الرئيسي قفز بنسبة 28.7 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 607.84 مليار يوان، أو 90.96 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري.

وزاد هذا الحجم بنسبة 27.1 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2019.

وبلغ الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات 482.77 مليار يوان في هذه الفترة، بزيادة 33.4 بالمائة على أساس سنوي، مع زيادة الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 42.7 بالمائة.

وزاد الاستثمار من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 49.6 بالمائة، وارتفع الاستثمار من رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي بنسبة 50.7 بالمائة و10.3 بالمائة بالترتيب في النصف الأول.

وزادت الاستثمارات الأجنبية في الاستخدام الفعلي في مناطق شرقي ووسط وغربي الصين بنسبة 29.7 بالمائة و33.6 بالمائة و6.1 بالمائة بالترتيب.