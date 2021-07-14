انتخابات البورصة.. محمد رضا: القيد المزدوج أحد المحاور الرئيسية لتنشيط السوق الفترة القادمة

رنا ممدوح _ صرح محمد رضا رئيس مجلس إدارة سوليد كابيتال للاستشارات، وأحد المرشحين على مقعد الشركات العاملة في مجلس إدارة البورصة المصرية عن الدورة الجديدة 2021-2025، أن هناك خطته القادمة لتنشيط سوق المال ترتكز على 7 محاور رئيسية.

وأوضح رضا في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن برنامجه الانتخابي لن يعتمد على انتظار صياغة تعديلات جديدة أو تغير تشريعي من الجهات المنوط لها ذلك لتنفيذه، بل يعتمد على الذهاب ومخاطبة صانع القرار بصورة مباشرة.

وأضاف، أن المحور الأول لبرنامجه القادم هو زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة رأس المال السوقي وأحجام التداولات، موضحا أن عملية الجذب لن تقتصر فقط على التعريف بمزايا القيد إنما سيتم تفعيل نظام المكافآت لكل الكيانات التي تخطط لرفع نسبة أسهمها للتداول الحر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة سوليد كابيتال للاستشارات، أن المكافآت تتنوع مابين خفض الضرائب على الأرباح التجارية للشركات أو إعفاء ضريبي لمدة عام على سبيل المثال.

وأشار رضا إلى أن المحور الثاني من برنامجه الانتخابي يرتكز على زيادة عدد المستثمرين داخل البورصة المصرية وخاصة فئة الأجانب، والاستفادة من أن مصر تمتع بأكبر استثمارات أجنبية في سوق أدوات الدين، موضحا أن ذلك يعتمد بشكل كبير على تحقيق المحور الأول بطرح مزيد من الشركات داخل البورصة.

وتابع: المحور الثالث من البرنامج الانتخابي يعتمد على الترويج للشركات المقيدة في البورصة من خلال الاستفادة من آلية القيد المزدوج في أكثر من سوق مال سواء على صعيد المنطقة العربية أو عالميا، وهو ما يضمن عودة ثقة الأجانب إلى السوق المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة سوليد كابيتال للاستشارات، أن المحور الرابع من الخطة القادمة يشمل تطوير وتفعيل آليات التداول الحالية للبورصة المصرية، والوقوف على النقاط الغير مفهومة وتعريف الشركات بهم للتأكد من تفعيلها بشكل احترافي.

وأوضح رضا، أن برنامجه الانتخابي لن يخل من العمل على خفض تكلفة التداول بالبورصة المصرية مقارنة بباقي أسواق المنطقة، وهى من ضمن العوائق الرئيسية أمام الشركات العاملة في سوق المال، وهو المحور الخامس في الاستراتيجية القادمة.

وأكد في المحور السادس من برنامجه الانتخابي على ضرورة التنسيق مع مجلس الشيوخ والشعب والحكومة والمركزي للمساعدة في تنشيط سوق المال، وذلك من خلال مشاركتهم أول بأول بالتحديات وعمل جلسات استماع دورية لمشاكل المتعاملين داخل السوق.

واختتم رئيس مجلس إدارة سوليد كابيتال للاستشارات، أن المحور السابع من برنامج يرتكز على إعادة صياغة ملف الضرائب على البورصة المصرية.

وتجري البورصة اليوم الأربعاء انتخابات الدورة الجديدة 2021 – 2025 على مقاعد مجلس إدارتها الخمس، ثلاثة منهم لشركات السمسرة والعاملة في الأوراق المالية وواحد للشركات المقيدة وآخر ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وينفرد هاشم السيد نائب رئيس مجلس إدارة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بمقعد الشركات المقيدة ويتنافس مرشحين اثنين على مقعد سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.